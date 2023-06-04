​​​​​​​مقتل امرأة كردية في عفرين المحتلة

وأفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، بأن امرأة كردية تدعى "قدرية علي بنت إبراهيم (70 عاماً)، من أهالي كوباكه، فقدت حياتها جراء رصاصة طائشة"، مساء يوم السبت (3 حزيران الجاري).

وكتبت المنظمة على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بأن قدرية علي فقدت حياتها أمام "مقر أمنيات" التابع لمرتزقة "السلطان محمد الفاتح" والذي يتزعمه المدعو "أبو حسين اليرموكي" التابع لدولة الاحتلال التركي، في حي معراته بمركز مدينة عفرين المحتلة.

وذكرت أنه تم نقلها إلى مستشفى آفرين بعفرين المحتلة، بعد وقوعها على الأرض دون سماع صوت الرصاص، ليتبين فيما بعد أن القاتل استخدم كاتماً للصوت لقتلها أثناء عودتها للمنزل، وفقاً للمنظمة.

(ي م)