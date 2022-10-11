​​​​​​​مجموعات مسلحة في نبل والزهراء تقطع طريق حلب أمام مهجري عفرين

أغلقت المجموعات في البلدتين الطريق الدولي 214 الواصل بين مدينة حلب وديلوك، والذي يمر بقرى مقاطعة الشهباء ويستخدمه مهجرو عفرين للوصول إلى مدينة حلب.

ونصبت المجموعات، قبل يومين، حواجز مؤقتة على بعد أمتار عن الحواجز الرئيسة لقوات حكومة دمشق على الطريق الدولي، لترهيب مهجري عفرين والاستيلاء على سيارتهم.

ولا يزال الطريق مغلقاً.

وقال أحد الأشخاص الذين استولت تلك المجموعات على سيارته، أن سيارته تعرضت لإطلاق النار ما أدى إلى تهشم معظم النوافذ الزجاجية وإصابة من بداخلها بجروح طفيفة، دون أن يتمكن من تحديد عدد الركاب الذي كانوا يستقلون السيارة المُستهدفة.

وذكر الشخص ذاته لوكالتنا أن المجموعات المسلحة في نبل والزهراء تستولي على سيارات مهجري عفرين فقط، القاطنين في قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، ويمنعونهم من الوصول إلى مدينة حلب.

وبحسب الشخص ذاته فإن تلك المجموعات استولت على نحو 30 سيارة حتى لحظة إعداد الخبر.

(ج س/ س ر)

ANHA