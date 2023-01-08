​​​​​​​لتدفئة أطفالهم.. أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يلجؤون إلى حرق أثاث منازلهم

ضمن أساليب مجابهة الحصار المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من قبل "الفرقة الرابعة" والذي أدى إلى ارتفاع أسعار مواد التدفئة وفقدانها؛ لجأ الأهالي إلى حرق أثاث منازلهم المصنوع من الخشب لتدفئة أطفالهم.

حيث يتخوف الأهالي من تكرار مأساة وفاة الطفلين وسام سيدو (4 أعوام) وحسين كيبار (17 يوم) نتيجة البرد، لذا اضطروا إلى التضحية بأثاث منازلهم؛ لتدفئة أطفالهم في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر في بعض الأيام.

بحسب الصور التي رصدها مراسل وكالتنا، فإن الطاولات الخشبية والخزانات من أكثر الأثاث الذي يلجأ الأهالي إلى تكسيرها وحرقها؛ بغرض التدفئة.

يذكر أن "الفرقة الرابعة" منعت في أوقات سابقة إدخال الحطب والأخشاب إلى الحيّين ضمن سياسة الحصار المفروضة، ما أدى إلى وصول سعر طن الحطب إلى مليونين ونصف ل. س كما وصل سعر برميل المازوت إلى أكثر من مليونين.

ANHA