​​​​​​​للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان توزيع برشورات في الشهباء

للإعلان عن البدء بتوزيع برشورات مطالبة بحرية القائد الجسدية، تجمّع اليوم، العشرات من عضوات مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء، في الساحة الرئيسة لناحية الأحداث بالشهباء، رافعات صور القائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها "حان وقت الحرية".

الإعلان جاء عبر بيان، قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء، نجاح الحسين، باللغة العربية، وباللغة الكردية من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء، روناهي شيخو.

وجاء في نص الإعلان:

"لا تزال دولة الاحتلال التركي وكل الدول المهيمنة مستمرة في سياستها الفاشية المستبدة باعتقال القائد الأممي عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً في سجن إمرالي، فالاستمرار بالعزلة المفروضة هو انتقام للعجز والفشل في إبعاد القائد الأممي وفكره الديمقراطي الحر عن شعب المنطقة الذي مورست عليه سياسات الإبادة والتشرد والتهجير والمحو والصهر، وهو استمرار لقطع كل اتصال وتواصل للقائد مع العالم الخارجي".

وأضاف أن كل ما تسببه العزلة "من أذى صحي وضغط نفسي شديد إنما يندرج ضمن سياسة الإبادة التي ينتهجها الطاغية أردوغان ضد الشعب الكردي بشكل خاص باستهداف قائد نضاله التحرري، (..) والعزلة المشددة هدفها كسر إرادة الكرد وتحطيم معنوياتهم من خلال إبعاد القائد عنهم".

وزاد: "الاستمرار بالتجريد على القائد يهدف لإضعاف تأثيره على مجريات الأحداث، وخاصة في ظل الانتخابات التركية المزيفة التي قام بها أردوغان الفاشي واستغلالها لصالحه، حيث استخدم كافة أساليب الخداع والضغط على الشعوب لتكون بعيدة تماماً عن الديمقراطية وعن إرادة الشعوب فيمن يمثلها ويسعى للاعتراف بهوية الشعب الكردي".

وعلى جانب آخر، أكد الإعلان أن "القائد حوّل سجن إمرالي إلى أكاديمية للحياة الحرة يشع منها حرية الفكر الذي هو أساس لتحرر المجتمعات".

مشدداً "لن تتحقق حرية المجتمع إلا بحرية المرأة، لذا نحن في حركة المرأة التي تستمد قوتها من خط شهيدات النضال أفيستا خابور وبارين كوباني وليلى آكري وزهرة وهبون سنبقى مستمرات على خطا شهيداتنا ليصل فكر القائد وفلسفته لجميع نساء العالم اللواتي يطالبن بالحرية، ومن أولوياتنا حرية القائد جسدياً".

واستنكر البيان "وبشدة سياسة الدولة التركية الفاشية والدول المتآمرة معها وجميع المنظمات الحقوقية والدولية التي تدّعي الديمقراطية، وباستمرارها بسياسة العزلة المفروضة على القائد واعتقاله غير المشروع طيلة هذه السنوات".

وأكد "لن نكتفي بالإدانة والاستنكار، إنما سنصعّد من النضال والمقاومة شاؤوا أم أبوا بشعار "المرأة الحياة الحرة" لكسر قيود إمرالي وتحطيم الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية وسنكون كتلة من نار تحرق كل سياسات الإبادة والإنكار لنعيش أحراراً مع قائد الإنسانية جمعاء، فالقائد أوجلان أصبح في قلوب وعقول الملايين من الكرد وغيرهم من شعوب المنطقة التي تعرفت على فكره وفلسفته وآمنت به، لم ولن تقف هذه الشعوب حتى تنهي العزلة وتحقق الحرية الجسدية للقائد".

واختتم البيان بالقول: "حان وقت الحرية الجسدية لقائد الأمة الديمقراطية، وتحت هذا الشعار وباسم حركة المرأة كونكرا ستار والهلال الذهبي، نبدأ بتوزيع البروشورات من أجل القائد ليصل فكره وفلسفته إلى كل أفراد المجتمع وإلى شعب المنطقة".

لتنقسم بعدها المشاركات إلى 4 أقسام، ويوزعن البرشورات على أهالي ناحية الأحداث ثم فافين بمقاطعة الشهباء.

ومن المقرر أن يستمر التوزيع لـ 4 أيام، في مخيمي سردم وبرخدان وناحيتي تل رفعت وأحرص بالشهباء وناحية شيراوا في عفرين المحتلة، ليتم بعد الانتهاء من التوزيع، تنظيم مظاهرة حاشدة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في الشهباء.

(آ ر/ س ر)

ANHA