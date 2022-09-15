​​​​​​​لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقرّ بارتكاب تركيا لجرائم حرب في المناطق المحتلة

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الجديد الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو من أن السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وعقد رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينييرو مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوض هاني مجلي والمفوضة لين ولشمان.

وقيم رئيس لجنة التحقيق، باولو بينييرو، التقرير وقال: "لا يمكن لسوريا أن تتحمل حرباً أوسع، لكن ربما تتجه البلاد نحو هذا الوضع".

وقال رئيس اللجنة، باولو بينييرو، أثناء إطلاق التقرير المكوّن من 50 صفحة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا: "يواجه السوريون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل".

وصرح بينييرو، بأن انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات قد ازدادت في سوريا ولفت الانتباه إلى التهديدات والهجمات التي تشنها تركيا ضد شمال وشرق سوريا.

وبشأن عودة أبناء سوريا، قال بينييرو : "يجب أن تكون العودة طوعية وآمنة وأن لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".

وذكر التقرير أن الهجمات المستمرة، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة السوريون المدعومون منه، على المواطنين ومصادرة الحريات والممتلكات، تندرج ضمن خانة جرائم الحرب.

وناقش التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على يد قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في إدلب، وفي الوقت نفسه نوقشت بالتفصيل الهجمات على عفرين وكري سبي وسري كانيه.

وذكر التقرير أن مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" ارتكبوا المزيد من جرائم الحرب في عفرين بعد عام 2021، عبر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف "وكذلك اغتصاب النساء اللواتي يتم توقيفهن واعتقالهن".

وحملت اللجنة في تقريرها مسؤولية الانتهاكات لدولة الاحتلال التركي، وأوضحت بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، استخدموا ممتلكات المواطنين لأغراض عسكرية، وأشارت اللجنة في هذا السياق إلى أن الطرفين آنفي الذكر منعوا السكان الكرد في قرية داودية في منطقة سري كانيه منذ عام 2020 من العودة إلى منازلهم، حيث تعرضت منازلهم للتدمير.

وأضافت اللجنة بأن المزارعين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على القرى الآهلة بالسكان.

وتحدث التقرير عن هجوم 8 كانون الثاني/ يناير 2022 في كوباني وقال: "تم هذا الهجوم بقذائف هاون من عيار 120 ملم من تركيا". وأسفر هذا الهجوم عن مقتل مواطن وإصابة 12 شخصاً بينهم أطفال ونساء، واعتبرت اللجنة هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب.

وتحدث التقرير عن الهجمات التي استهدفت المواطنين عبر الطيران المسيّر التركي المسلح.

كما تحدث التقرير عن انعدام الأمن في مخيم الهول، حيث قالت اللجنة بأنها على علم بما لا يقل عن 26 جريمة قتل (تم التعرف على ما لا يقل عن 9 رجال و13 امرأة) ارتكبت بين 1 كانون الثاني/ يناير و19 تموز/ يوليو، بما في ذلك ممرض واحد من الهلال الأحمر الكردي قتل رمياً بالرصاص، وتعرض طبيب يعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للطعن لكنه نجا.

(دع / م ش)