​​​​​​​لأنها دعت للتحقيق في جرائمها.. سلطات الاحتلال التركي تقبض على شبنم كورور فينجاني

ألقت الشرطة التركية القبض على رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء التركي (TTB)، شبنم كورور فينجاني، التي قالت إنه يجب التحقيق في هجمات الأسلحة الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي.

وأصدرت مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TIHV) بياناً على موقع تويتر وقالت فيه: "تم اعتقال رئيسة اتحاد الأطباء التركي (TTB) وعضوة الهيئة الإدارية لمؤسستنا الدكتورة شبنم كورور فينجاني بطريقة غير مقبولة، لذا يجب إطلاق سراحها على الفور".

وبدورها، ذكرت نقابة الأطباء التركية اليوم الأربعاء أن شرطة الاحتلال التركي اعتقلت شبنم كورور فنجانجي، وذلك نتيجة حديثها عن استخدام جيش الاحتلال التركي لأسلحة كيماوية ضد الكرد.

ووصفت النقابة اعتقال شبنم فنجاجي بأنه يصل إلى حد "الإعدام السياسي خارج إطار القانون"، وقالت إن هذه هي المرحلة الأعلى من ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالبت بإطلاق سراحها في الحال.

وقضت شبنم فينكانجي، وهي خبيرة في الطب الشرعي، شطرا كبيرا من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة رائدة في مجال حقوق الإنسان في تركيا.

وارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة بواسطة الأسلحة الكيماوية بحق الكرد، استشهد على اثرها 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في أيلول وتشرين الأول الجاري.

وقد وثقت قوات الدفاع الشعبي (HPG) لأكثر من مرة جرائم جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان واستخدامه للأسلحة الكيماوية والقذائف والأسلحة النووية التكتيكية ضد أنفاق الحرب في مناطق الدفاع المشروع؛ بينما أشارت القوات مؤخراً إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لها.

(م ش)