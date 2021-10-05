​​​​​​​خيمة اعتصام أمام معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين الشهداء وإدانة خيانة PDK

وفي كمين نصبته قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني استشهد 5 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا في منطقة خليفان في جنوب كردستان كما أصيب مقاتل من الكريلا ووقع في أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وللمطالبة بتسليم جثامين المقاتلين والمقاتلات الشهداء والكشف عن مصير المقاتلين المختطفين وإدانة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة (مقاطعتا قامشلو والحسكة) خيمة اعتصام أمام معبر سيمالكا الحدودي بين ناحية ديرك في شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان.

وبدأت أسر الشهداء وأهالي إقليم الجزيرة بالتوافد إلى خيمة الاعتصام منذ ظهر اليوم. ولم يتضح بعد المدة التي ستتواصل فيها فعالية الاعتصام.

(م ح/م)

ANHA