​​​​​​​جنود الاحتلال التركي يقتلون شاباً في ناحية روباروك بجولمرك

وقالت الوكالة؛ أطلق جنود جيش الاحتلال التركي الرصاص على الشاب تحسين يالجين (21 عاماً) وأردته قتيلاً، وذلك في ناحية روباروك التابعة لجولمرك في باكور (شمال كردستان) والواقعة على الحدود مع باشور (جنوب كردستان).

بحسب المعلومات، فإن يالجين واثنان من رفاقه كانوا عائدين إلى منازلهم في ناحية روباروك في الساعة 03:00 حيث تم استهدافهم من قبل الجنود الأتراك، فقد يالجين على إثره حياته، نتيجة إصابته بالرصاص في صدره، ونجا رفيقاه.

بعد إعلامها بالأمر، استلمت عائلة يالجين جثمان ابنها، وجلبته إلى الناحية، ليرسَل إلى المشفى الحكومي في كَفر بغية تشريح الجثمان، ليتم دفنه بعدها.

(س ر)