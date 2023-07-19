​​​​​​​إتاوات لقاء الإقامة في منازلهم بعفرين المحتلة

أفادت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة بأن مرتزقة "السلطان سليمان شاه" التركمانيين التابعين لجيش الاحتلال التركي، يفرضون الإتاوات على أهالي قرية ميركان/ حسيه التابعة لناحية موباتا، لقاء السماح لهم بالإقامة في منازلهم.

وحسب المصادر، فإن المرتزقة يفرضون الآن، إتاوات على كل مواطن يريد الإقامة في منزله، تراوح بين 500 إلى 1000 دولار أميركي، ويتم ذلك بقيادة المرتزق أبو حسين العشارنة، المسؤول الأمني في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة (السلطان سليمان شاه)، فرضوا إتاوات بالدولار الأميركي على المواطن جميل محمد حجي كنج (1000) دولار ـ مجيد طاهر حمدي (1000) دولار ـ مصطفى محمد عبدو (1000) دولار ـ أسرة محمد حمدي (1000) دولار ـ مصطفى محمد منّان (500) دولار ـ مريم كنج خميس (500) دولار ـ عصمت مصطفى حمو (500) دولار؛ لقاء الإقامة في قريتهم ومنازلهم.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق من شهر آذار 2023 بفرض مرتزقة "السلطان سليمان شاه" إتاوات بقيمة (1000) دولار على المواطنيْن (محمد حنيف حسين ـ عزيز محمد حسن) من أهالي ناحية شيه، لقاء السماح لهما بالإقامة في قريتهما ومنزلهما.

هذا ويستمر مسلسل الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المواطنين في مقاطعة عفرين المحتلة، من قتل واختطاف وفرض إتاوات، في خرق واضح لجميع العهود والمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.

(ج س/ ل م)

ANHA