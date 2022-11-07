اختتم في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأحد, المؤتمر الدولي الثاني للمرأة الذي عقد تحت شعار "ثورتنا، تحرير الحياة" واستمر على مدار يومي (5-6) من شهر تشرين الثاني الجاري، بإصدار بيان ختامي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

أكد البيان في مستهله على ضرورة النضال المشترك، وأضاف: "في مؤتمرنا الأول الذي عقد في تشرين الأول 2018، قلنا نحن النساء نريد أن تكون حياتنا حرة. وانعقد المؤتمر الثاني لشبكة النساء ينسجن مستقبلهن، تحت شعار "ثورتنا، تحرير الحياة"، بحماس ونجاح في الفترة من 5 إلى 6 تشرين الثاني 2022، بمشاركة 800 امرأة من 41 دولة في العاصمة الألمانية برلين".

وأضاف البيان "خلال اليومين الذين تم فيهما عقد المؤتمر رُدد شعار "Jin, Jiyan, Azadî" كشعار للانتفاضة والحل في جميع أنحاء العالم، حيث تقف النساء في جميع أنحاء العالم من أجل جعل القرن الحادي والعشرين قرن المرأة".

وأوضح "يقود النظام الرأسمالي عالمنا إلى الحرب العالمية الثالثة بالدمار البيئي والأوبئة واستغلال الجهد والعنف، من أجل المزيد من الربح والسلطة، ونحن نقول لا لهذه الممارسات، ولوقف هذه الممارسات، نعلن أننا نحن النساء نعتبر أنفسنا مسؤولات عن حياة حرة وأكثر عدلاً للجميع، وسنكون الرواد في بناء النظام الذي نتوق إليه، لتكن الأرض والنار والماء والهواء إلى جانبنا".

وأشار البيان إلى أنه من أجل حماية المرأة حقها في الحياة، "نزلت إلى الشوارع، ومارست حقها الطبيعي في الدفاع، ونظمت نفسها"، وقال: "تحارب النساء في جميع القارات الإنكار المفروض عليهن بشعرهن وأغانيهن ورقصهن وذكائهن. تصمد النساء من خلال قوة الشفاء من الطبيعة، ويتخيلن ويقاتلن من أجل المستقبل؛ لأن الأقوال بدون عمل لا معنى لها، والعمل بدون كلام أيضاً هو عمل أعمى".

وأكدت الموقعات على البيان "نحن نحارب العسكرة، والعنصرية، والقمع، والذكورية، والشركات والدول الرأسمالية المتعددة الجنسيات، لهذا السبب يخافون منا، يجب أن نخيفهم أكثر، نتحد ونتقدم ضد النظام الذي يجرم أفعالنا وأقوالنا ودفاعنا الذاتي ويسلبنا طاقة حياتنا".

ونوه إلى أن "قوات النظام الإيراني قتلت جينا أميني والقوات الفاشية التركية قتلت ناكهان أكارسال، وفي أمريكا اللاتينية، تتعرض القيادات النسائية المحلية للقتل، وفي السودان واليمن والولايات المتحدة الأميركية، كما في كردستان، يتم القبض على النساء وقتلهن وتعذيبهن، إنهم مدينون لنا بأكثر من حياة. مدينون لنا بحياة أمهاتنا وجداتنا وأخواتنا".

وشدد على أن "تجربة نضال المرأة مستمرة لمئات السنين، ونشهد أنها وصلت إلى مستوى مختلف في القرن الحادي والعشرين. نحن نمر بمرحلة ترى فيها الفئات الاجتماعية المختلفة حريتها في حرية المرأة وتعتقد أن حرية المرأة ستحرر المجتمع. نحن ساخطات. هذا سخط جماعي. نحن أقوياء وسنغير العالم".

وأكد "نحن نعيش حقبة جديدة من النضال من أجل حرية تقودها الثورة النسائية. كما قال القائد عبد الله أوجلان، الحياة المنشودة ليست خارجة عن القوانين، إنها تُبنى من خلال ثورة. نقف ونناضل من أجل الحياة المنشودة في كردستان وإيران وأفغانستان وأميركا اللاتينية وأوروبا، نحن النساء نكتسب هويتنا، نرفض الأسماء التي تطلقها الرأسمالية والاستغلال والذكورة علينا وعلى أراضينا، ونأخذ أسماء جديدة لأنفسنا".

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه "الآن نحن في زمن المرأة. إن الجواب الأهم الذي يجب تقديمه في هذا الوقت هو النضال المشترك للمرأة والحفاظ على شبكة الوحدة والدعم. ومن خلال هذا المؤتمر، نعلن عن تأسيس شبكة "Jin Jiyan Azadî: نساء تنسجن حريتهن"، وبعدها فإن المهمة الأولى هي الخروج بخارطة عمل مشتركة بناء على مناقشاتنا على مدى يومين"، داعياً "جميع النساء اللواتي يرغبن في حياة خارج نظام القمع الحالي للانضمام إلى شبكتنا وتطوير نضال مشترك قائم على ثورة المرأة".

(ي م)