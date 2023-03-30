​​​​​​​HPG: يجب على شعبنا اتخاذ موقف ضد الخونة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي العام جاء فيه: "إن نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قد زاد من هجماته الاحتلالية على مقاتلي حرية كردستان، وعلى الرغم من أن قواتنا أعلنت عن وقف العمليات، إلا أن العدو ما زال ينفذ هجماته الاحتلالية في العديد من مناطق شمال كردستان، وفي الوقت نفسه، تتعرض مناطق الدفاع المشروع للقصف كل يوم براً وجواً، كما تتعرض أنفاقنا الحربية للقصف بالقنابل المحظورة، ومن الواضح أن نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يرى وجوده في هذا الحرب الذي تدور، ولهذا يصر على الحرب ويزيد من هجماته".

معلومات مفصلة عن هجمات جيش الاحتلال التركي:

"في منطقة متينا:

في 27 آذار، الساعة 15:15، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على ساحات المقاومة في متينا، وردت قواتنا عليه بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها.

هجمات جيش الاحتلال بالأسلحة المحظورة:

في 29 آذار، قصف جيش الاحتلال خنادق المقاومة في منطقة سيدا بالأسلحة المحظورة مرتين.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 27 آذار، قصفت الطائرات الحربية ساحة كولكا في متينا مرتين.

في 29 آذار، قصف جيش الاحتلال خنادق المقاومة في ساحة جمجو وسيدا والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة 19 مرة.

سيتم محاسبة الخونة

عندما بقي رفيقنا هارون (سليم أديامان) الذي ناضل وحده ضد صعوبات كبيرة، واضطر للنزول إلى السهل، حيث كان أعزلاً وعاجزاً وتم نشره في وسائل الإعلام، تعرض للإهانة من قبل مجموعة من الخونة ثم تم تسليمه للعدو، هؤلاء الخونة الذين أهانوا مقاتلي الحرية وسلموه إلى الدولة التركية، سيتم محاسبتهم بأقسى الطرق، لذا يجب على شعبنا الوطني أن يتخذ موقفاً ضد هؤلاء الخونة وإدانتهم".

(ل م)