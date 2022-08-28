​​​​​​​في تواطؤ جديد... PDK يشق طريقاً لجيش الاحتلال التركي في زاب

بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء، نقلاً عن مصادر من الكريلا، فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بدأت يوم 27 آب الجاري، بشق طريق بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب.

وتظهر مشاهد نشرتها الوكالة أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تتجه إلى منطقة المقاومة في قافلة تضم جرافتين، وآلية بلدوزر عدد 2، و5 عربات.

هذا ويسارع الديمقراطي الكردستاني إلى إنشاء هذا الطريق خدمة لجيش دولة الاحتلال التركي الذي لا يستطيع الوصول إلى هذه المنطقة براً ولا يمكنه بسهولة إنزال جنوده فيها والتقدم إلا عن طريق الجو.

ويأتي ذلك عقب خسائر فادحة منّي بها جيش الاحتلال التركي الذي أنزل حتى الآن المئات من جنوده في هذه المنطقة بواسطة 4 مروحيات هليكوبتر. فيما وقعت جثث العديد من الجنود الأتراك المقتولين جراء الاشتباكات والمعدات العسكرية التي بحوزتهم بيد قوات الكريلا، دون أن يتمكن الاحتلال التركي من انتشالها لإخفاء خسائره.

وكان جيش الاحتلال التركي قد تكبد خسائر فادحة في 24 أيار، ورداً على هزيمته هذه، شن هجمات مكثفة، مساء 26 أيار، على غرب منطقة زاب. ومنذ ذلك الحين، تدور معركة قوية بين جيش الاحتلال وقوات الكريلا في ساحات المقاومة في تلة هكاري وتل جودي وتل إف أم (FM)، وتلة آميدية الواقعة غرب زاب.

لمساعدة جيش الاحتلال التركي المهزوم، يشق الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) هذا الطريق في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

يشار إلى جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق زاب وآفاشين ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، منذ 17 نيسان الماضي، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ل م)