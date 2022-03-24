​​​​​​​في قامشلو.. انطلاق كونفرانس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

تشارك في كونفرانس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ممثلات عن الأحزاب السياسية، ومؤتمر ستار، ومجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوى الأمن الداخلي - المرأة، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ومجلس عوائل الشهداء، والمجلس الأرمني، ومجلس تل أبيض/ كري سبي، ولجنة مهجري سري كانيه، ورابطة عفرين الاجتماعية، ونساء إدلب الخضراء، وعدد من الضيوف من إقليم الفرات، ومقاطعة الشهباء، والرقة.

كما تحضر الكونفرانس عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية وطلعت يونس، وعضوات منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا.

علقت في قاعة الكونفرانس المنعقد في صالة زانا بمدينة قامشلو، صور الشهيدات، ولافتة كتب عليها باللغات الثلاثة السريانية والعربية والكردية "بروح شهيدات العصر سيستمر نضال المرأة"، بالإضافة إلى تعليق أعلام مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.

هذا وتتضمن أعمال الكونفرانس، إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، آسيا عبد الله، وعرض سنفزيون عن واقع النساء في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها.

ويتألف برنامج الكونفرانس من 3 محاور رئيسة، المحور السياسي، والمحور الاجتماعي، والمحور الحقوقي، بالإضافة إلى مداخلات للناشطات من خارج شمال وشرق سوريا عبر تطبيق الزوم، وبيان ختامي وفقاً لما صرحت به اللجنة التحضيرية للكونفرانس.

(كروب/ي م)

ANHA