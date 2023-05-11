​​​​​​​في أقل من أسبوع ثاني جريمة اغتصاب بحق طفلة في عفرين المحتلة

ووفق ما ذكره المصدر لوكالتنا، فقد تعرضت طفلة تبلغ من العمر (14عاماً) للاغتصاب من قبل متزعم في مرتزقة "جيش الإسلام" التابع لدولة الاحتلال التركي، ويدعى صلاح قاسم (54 عاماً).

وحسب المصدر نفسه، فإن الطفلة تنحدر من مدينة حلب ومستوطنة مع عائلتها في عفرين المحتلة.

كما ذكر أن المتزعم المغتصب ينحدر من حي برزة في العاصمة السورية دمشق.

وشهدت المناطق المحتلة تركياً في غضون أقل من أسبوع، جريمتي اغتصاب بحق طفلتين، حيث أقدم متزعم في مرتزقة "السلطان سليمان شاه" والمعروفة بـ "العمشات" على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر (10 أعوام) من ناحية شيه بعفرين المحتلة، في 2 أيار الجاري.

(ج س/ي م)

ANHA