​​​​​​​فرضوا حظر تجوّل لإدخال 5 كغ هيروين ومليون ونصف المليون حبة كبتاغون

قالت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا على حسابها في منصة "فيسبوك" الافتراضية، إن مرتزقة الاحتلال التركي فرضوا حظر التجوّل على قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، لتسهيل عملية تهريب المخدرات بين مناطق سيطرة حكومة دمشق وقرى الناحية شيراوا.

وأوضحت المنظمة أن مرتزقة "فيلق الشام" أدخلت سيارة محملة بكمية من الهيروين تقدر بـ 5 كم، وأكثر من مليون ونصف حبة كبتاغون موضوعة ضمن 15 صندوق خشبي كتب عليها باللغتين التركية والفارسية "منظفات غسيل"، وذلك من بلدتي نبل والزهراء، إلى عفرين المحتلة عبر قرية برج حيدر في ناحية شيراوا.

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن مرتزقة "فيلق الشام" اختطفوا المواطن أحمد عيسو من أهالي قرية كباشين في ناحية شيراوا، واقتادوه إلى سجن قرية إيسكا في الناحية ذاتها.

كما داهم مرتزقة "فيلق الشام" منزل المواطن عارف عبود سليمان (52 عاماً) من أهالي قرية برج حيدر في ناحية شيراوا، وقاموا بتفتيش المنزل بشكل همجي واستولوا على جميع الأجهزة المحمولة لأفراد الأسرة.

(ج س/ س ر)

ANHA