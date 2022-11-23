​​​​​​​دولة الاحتلال التركي تجهّز مرتزقة داعش للهجمات

تُناقش العلاقات بين الدولة التركية ومرتزقة داعش من قبل منظمات حقوق الإنسان الدوليّة منذ زمن وقد تمّ إثبات العلاقات بينهما بالعديد من الوثائق، الصور والفيديوهات. وقد طفت العلاقات بينهما إلى السطح من جديد مع شنّ الاحتلال التركي لقصف جويّ عنيف على مناطق؛ الشهباء، كوباني، الحسكة، تربه سبيه، ديرك، شنكال، بوادي هولير، السليمانية وقنديل، بالتزامن مع تهديد رئيس النظام التركي بشنّ هجماتٍ بريّة.

وبحسب المعلومات الواردة؛ فإنّه وبالتزامن مع الهجمات الجويّة التي تُشنّ بإذنٍ من روسيا والتحالف الدولي جرى أيضاً تنشيط خلايا داعش النائمة.

ألقت القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا قبل فترة قصيرة، القبض على اثنين من مرتزقة داعش في منطقة الشدادي في الحسكة. وبحسب مصادر القوات الأمنية؛ فإنّ المرتزقين محمد عجيل السايل وعبد الحميد مخلف الخاطر كانا يؤمّنان المواد اللوجستية والأسلحة لمرتزقة داعش.

وقد اعترف كلاهما خلال إفاداتهما بوجود علاقة بين تركيا والمرتزقة، وكشف المرتزقان أنّ العديد من مرتزقة داعش هم الآن مسؤولون في مجموعات المرتزقة التابعة للدولة التركية في المناطق المحتلة.

إذ ذكر كلا المرتزقان أنّ أمراء مرتزقة داعش هم الآن مسؤولون في مجموعات المرتزقة التابعة للفيلق الثاني التي أنشأها جهاز الاستخبارات التركية (MÎT). وقد أصدر هؤلاء الأمراء تعليماتٍ من سري كانيه إلى جميع الخلايا النائمة في أرياف منبج، كوباني، الرقة، دير الزور والحسكة وقالوا لهم: "استعدّوا لعمليّة بريّة ستشنّها الدولة التركية. ونصّت هذه التعليمات أولاً على إدخال الاستعدادات التي أُجريت من أجل الهجوم على مخيم الهول والسجون التي يُعتقل فيها أمراء داعش، حيّز التنفيذ".

واعترف المرتزقان بعبور أكثر 150 مسؤولاً في داعش إلى المدن التركية بعد معركة كوباني عام 2015 وحمايتهم من قبل الدولة التركية. ويقوم مسؤولو أجهزة الاستخبارات التركية بإرسال التعليمات إلى خلايا داعش في شمال وشرق سوريا عبر أمراء داعش؛ المدعو تيسير الراحل أبو مازن الموجود الآن في رها بهويةٍ مزوّرة تحمل اسم عبد الكريم حسان الصالح، بالإضافةً إلى مضيف الفارس أبو عبد العزيز، عقاب جميل محسن المحمدي الذي كان أميراً للباب، وضياء صقر محمود أبو علي ووليد خالد سالم.

كانوا موجودين في تركيا منذ عام 2015

تبيّن أنّ خمسةً من أمراء مرتزقة داعش مختبئون في مدينة رها والمدن التركية الأخرى منذ عام 2015، والآن أُوكل إلى مرتزقة فرقة الحمزة المنضوية في الفيلق الثاني مسؤولية المجموعات الأخرى ضمن الفيلق.

أسماء ومناصب هؤلاء المرتزقة في عهد داعش هي كالتالي:

* الأمير المرتزق المدعو تيسير الرحال أبو مازن موجودٌ الآن في رها بهويّة مزوّرة تحمل اسم عبد الكريم حسان الصالح.

* مضيف الفارس أبو عبد العزيز الذي كان سابقاً مسؤولاً عن الإعدام في ناحية الميادين وكان موجوداً في قرية المسلخة، وقد انتقل الآن من إسطنبول إلى رها ويعيش هناك.

* عقاب جميل محسن المحمدي الذي كان أميراً للباب، عبر من تركيا إلى الباب وموجودٌ الآن هناك.

* ضياء صقر محمود أبو علي من مدينة صلاح الدين العراقيّة عبر إلى تركيا عام 2014 ولا يزال موجوداً هناك.

* وليد خالد سالم من بغداد وموجود الآن في مدينة إسطنبول التركية.

(ر)

ANHA