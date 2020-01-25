​​​​​​​مناوشات بين قوات أمريكية و روسية في مدخل تل تمر

وتجمعت عربات عسكرية أمريكية و أخرى روسية عند مدخل ناحية تل تمر وجرت مناوشات بين قوات البلدين.

عقب المناوشات توجهت العربات الروسية إلى مقاطعة قامشلو عبر الطريق الدولي M4 بينما توجهت القوات الأمريكية بتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة الحسكة.

وعقب الحادثة بنحو نصف ساعة حلقت مروحيتان روسيتان فوق تل تمر بالتوازي مع تحليق طائرات حربية أمريكية.

وعند مفرق ناحية تل تمر توقفت 3 عربات روسية مجابهة لعربة أمريكية.

وبعد ذلك توجهت العربات الروسية إلى النقطة الروسية في مزرعة الأبقار التابعة لتل تمر.

هذا ولا يزال التحليق المروحي للجيش الروسي مستمراً فوق تل تمر بينما تواصل العربات الامريكية توقفها عن مفرق الناحية.

وقبل نحو أسبوع حدثت مناوشات بين القوات الروسية والأمريكية في ناحية جل آغا منطقة كركي لكي في إقليم الجزيرة ولكن وساطة قوات سوريا الديمقراطية حالت دون تفاقم الخلاف الأمريكي - الروسي.

وفي أكثر من مناسبة خلال الأزمة السورية أكدت القيادتان الأمريكية والروسية على وجود خط ساخن لمنع التصادم في سوريا، وسط تحذيرات من احتمالية حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية في الساحة السورية.

(م)

ANHA