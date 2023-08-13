​​​​​​​بوارج روسية تستهدف مواقع داعش في البادية

أطلقت البوارج الروسية المتمركزة في السواحل السورية، خلال الساعات الفائتة، عدة صواريخ شديدة الانفجار، حيث عبرت منطقتي دريكيش وصافيتا بريف طرطوس باتجاه البادية السورية، واستهدفت مواقع وكهوف يتوارى ضمنها مرتزقة داعش في البادية، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك، بعد الهجوم الدموي الأعنف لمرتزقة داعش ضد قوات حكومة دمشق في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصل حصيلة قتلى عناصر قوات حكومة دمشق إلى 33 شخصاً.

ويعتبر هذا الاستهداف من قبل روسيا الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الفائتة.

ونفذ الطيران الحربي الروسي بتاريخ 11 آب الجاري، عدة غارات جوية، على مواقع يتوارى ضمنها مرتزقة داعش في بادية الرقة، وسط تحليق متواصل في أجواء البادية.

(د ع)