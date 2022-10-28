​​​​​​​بحضور مندوبات من خارج شمال وشرق سوريا.. انطلاق أعمال الملتقى الحواري النسوي في حلب

بدأت قبل قليل، أعمال الملتقى الحواري النسوي بحضور 55 مندوبة نسوية من محافظات (إدلب، دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، السويداء)، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومجلس سوريا الديمقراطية.

وينظم الملتقى في كافيتريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

يتخذ الملتقى من عنوان "المرأة والتحول الديمقراطي في سوريا" شعاراً له، وحسب اللجنة المنظمة فإن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو توحيد الرؤية النسوية لإيجاد حل لإنهاء الأزمة السورية.

ويتضمن الملتقى مداخلات مسجلة مسبقاً لشخصيات نسوية من خارج سوريا (المغرب، مصر، لبنان، العراق) والعديد من البلدان الأخرى.

ويتناول الملتقى الذي سيستمر ليومين متتاليين (28-29 تشرين الأول) محوريين أساسيين هما كل من (الهوية الوطنية السورية الجامعة) و (دور المرأة السورية في التحول الديمقراطي نحو اللامركزية).

وتستمر أعمال اليوم الأول للملتقى، بإلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي، ليلى خالد، وشرح الوضع السياسي من قبل المحامية والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، وقراءة المحور الأول والنقاش عليه من قبل عضوة مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية، فاطمة حسينو، حسب اللجنة التحضيرية للملتقى.

(كروب/ي م)

ANHA