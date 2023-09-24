​​​​​​​بدء محاكمة المتهمين بقتل شقيقتين

بدأت الجلسة الأولى المتعلقة بقضية قتل الشقيقتين آسيا إبراهيم (16عاماً) وأمينة إبراهيم (18 عاماً) في محكمة الشعب بناحية تربه سبيه.

وحضر الجلسة 5 متهمين يحاكمون حضورياً ومحاميهم، فيما حضرت إداريات منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة كطرف مدعي، وممثلات عن مؤتمر ستار كجهة مراقبة.

بعد التعريف بهوية المتهمين، وأثناء قراءة لائحة الاتهام غاب والد الفتاتين الذي اعتقل بتهمة القتل عن وعيه، ما اضطر المحكمة إلى منح فرصة للاستراحة، لتقرر بعدها تأجيل الجلسة إلى بداية الشهر المقبل، بسبب الوضع الصحي للمتهم وغياب المتهمين الآخرين الهاربين.

ماذا جرى؟

في 12 تموز المنصرم، فقدت الشقيقتان آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً) حياتهما في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وادعت أسرتهما لدى نقل جثمانيهما إلى الهلال الأحمر الكردي بأنهما قد توفيتا نتيجة صعقة كهربائية.

وفور ورود البلاغ، سارعت النيابة العامة في الناحية وقوى الأمن الداخلي للتوجّه إلى موقع الواقعة، والبدء بالتحقيق، ليتبين خلال التحقيق أن الشقيقتين قد تعرضتا للقتل خنقاً، وعلى هذا الأساس، اعتقل في اليوم ذاته 5 أشخاص وهم (والد الشقيقتين وزوجة الأب و3 من أعمامهما)، وتم إصدار قرار باعتقال شخصين آخرين هما (عمة وعم الشقيقتين) لم يُلقَ القبض عليهما بعد.

(كروب/ي م)

ANHA