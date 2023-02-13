​​​​​​​بالأرقام.. الزلزال في الشيخ مقصود والأشرفية يخلّف أوضاعاً كارثية

أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية تقريراً مفصلاً بالأرقام والإحصائيات، عن نتائج الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد حوالي أسبوع من وقوع الكارثة، في إحصائية قابلة للتحدث مع استمرار عمليات تقييم الأضرار.

ويشهد الحيّان حصار جائراً تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق، وتمنع خلاله إدخال المواد الضرورية من محروقات وغيرها، بالرغم من الكارثة الناجمة عن الزلزال.

التقرير تطرق إلى الإحصائيات الموثقة من قبل المجلس العام، بالتأكيد على فقدان 6 أشخاص لحياتهم في الحيين، إلى جانب وقوع حوالي الـ 100 إصابة بين بليغة ومتوسطة وحالات انهيار عصبي.

ونوه التقرير أنه ترتب على الزلزال نزوح داخلي لتضرر المنازل بسبب تعرض المنطقة لصراعات قوية وطويلة.

150 مبنى مهدد بالانهيار

أما عن إحصائيات المباني فأكد التقرير على تعرض حوالي الـ 150 مبنى ومنزلاً للانهيار الكلي والجزئي (الغالبية جزئي)، الأمر الذي تسبب بنزوح حوالي 50 ألف مدني نزوحاً داخلياً من المباني إلى البيوت الأرضية (بيوت عربية)، إلى جانب 10 آلاف آخرين تم توجيههم إلى الخيم ومراكز الإيواء المؤقتة.

أما عن عدد النازحين المتوجهين إلى مقاطعة الشهباء فأكد التقرير أن حوالي 3000 أسرة من الحيين توجهت إلى مقاطعة الشهباء، مشيراً إلى أن العدد في تزايد بسبب الانهيارات المتكررة الحاصلة في المباني نتيجة التصدعات.

الاحتياجات الضرورية

تضمن التقرير الاحتياجات الضرورية الواجب تأمينها لتلبية متطلبات الأهالي، وهي:

50 ألف سلة غذائية، 25 ألف سلة صحية، أغطية وحرامات تكفي لـ 50 ألف شخص، إلى جانب لوازم فرق الدفاع المدني التي تتكون من 30 فرداً مفتقدين إلى الآليات.

كما تضمن التقرير فقرة مطولة عن احتياجات الحيين من الأدوية بمختلف أنواعها وخاصة أدوية الضغط والسكري والسيرومات بنوعيها السكري والملحي والمضادات الحيوية والمعدات الطبية اللازمة لمعالجة الكسور وغيرها.

(س ر)

ANHA