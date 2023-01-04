​​​​​​​استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي متأثراً بجراح أصيب بها أثناء تصديه لهجوم مسلح

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم بياناً إلى الشعب والرأي العام، كشف خلاله استشهاد عضو أثناء تأدية واجبه، جاء فيه:

"ارتقى العضو خالد الناصر إلى مرتبة الشهادة متأثراً بجراح أُصيبَ بها أثناء تصديه لهجوم مسلح استهدف دوريتهم على طريق الكرامة الواصل بين مدينتي الرقة والحسكة يوم الأربعاء 28 كانون الأول المنصرم.

اسم الشهيد: خالد الناصر

اسم الأب: حبيب

اسم الأم: تمام

تاريخ الانتساب: 5/6/2017

تاريخ الاستشهاد: 29/12/2022

الشهيد خالد استمر في صفوف الآسايش لمدة 5 سنوات، وخلال هذه الفترة قام بواجبه في حماية شعبه وأرضه على أكمل وجه، وكان عضواً مضحياً ولم يعش متردداً وكان يقوم بواجبه بروح وطنية إلى أن استشهد في هجوم إرهابي.

إننا في قوى الأمن الداخلي، نتقدم بأحر التعازي لشعبنا ولذوي الشهيد خالد، ونعاهد بالسير على درب شهدائنا الأبرار".

(ف)