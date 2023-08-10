​​​​​​​اشتباكات بين قوات دمشق ومرتزقة داعش ببادية البوكمال

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش، ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، في بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من مقتل 10 وجرح 6 من قوات حكومة دمشق على خلفية الهجوم العنيف والمباغت لعناصر مرتزقة داعش على حواجز وآليات تابعة لقوات حكومة دمشق ضمن بلدة معدان عتيق في ريف الرقة الشرقي والذي أسفر حسب المرصد "عن سيطرة داعش على المواقع المستهدفة لساعات قبل أن ينسحب منها بعد أن أضرم النيران فيها".

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد 379 قتيلاً منذ مطلع العام 2023، هم:

20 من مرتزقة داعش قتلوا باشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و202 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، و157 مواطناً بينهم امرأة بهجمات مرتزقة داعش في البادية.

(د ع)