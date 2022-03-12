​​​​​​​انطلاق فعاليات جلسة مشاورات حول وضع المرأة في جميع أنحاء كردستان في السليمانية

حضرت جلسة المشاورات التي انطلقت بمبادرة من هيئة المرأة في المؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، واتحاد نساء كردستان، برلمانيات وناشطات من الأجزاء الأربعة من كردستان، حسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

خلال الجلسة التي عقدت في قاعة توار بمدينة السليمانية، سلّطت رئيسة اتحاد نساء كردستان، كافية سليمان الضوء على وضع المرأة الكردية في كردستان والعالم ومراحل نضالها.

ومن المقرر عقد جلستين ومناقشة 5 مواضيع، حيث ستركز الجلسة التمهيدية على "العنف ضد المرأة، وسجن المرأة بسبب السلطة السياسية، وتأثير القانون والثقافة على المرأة، ووضع المرأة تحت الضغط السياسي".

في حين ستتناول الجلسة الثانية من الاجتماع "وضع المرأة في ظل نظام الاحتلال ووضع المرأة الإيزيدية".

(ي م)

ANHA