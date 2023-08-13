​​​​​​​انفجارات عنيفة تضرب العاصمة السورية

وأكد المرصد أن دوي انفجارات عنيفة سُمع فجر اليوم الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، تبيّن أنها ناجمة عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود لمجموعات تابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غربي العاصمة دمشق.

وأورد أن الانفجارات تسبّبت بأضرار مادية، بينما لم ترد معلومات عن قتلى حتى الآن.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض".

من جهتها أشارت وكالة تابعة لحكومة دمشق خلال الليل إلى سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، دون تحديد الأسباب والتفاصيل.

يذكر أن إسرائيل كانت قد استهدفت في السابع من الشهر الجاري مناطق شمالي العاصمة السورية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص، 4 منهم من عناصر قوات دمشق، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين على الأقل.

(م ش)