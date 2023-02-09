​​​​​​​الطحين والمازوت على وشك النفاد في الشهباء مع استمرار تدفق الوافدين والحصار الحكومي

توافدت أكثر من 1200 أسرة من المناطق المتضررة؛ جراء الزلزال خلال اليوميين المنصرمين إلى مقاطعة الشهباء، ليستقبلهم المهجرون في المخيمات ويقدموا لهم المساعدة والمستلزمات المتوفرة.

وعمل مجلس مقاطعة عفرين والشهباء بالتنسيق مع إدارات المخيمات الخمسة الموجودة في المقاطعة على توفير المستلزمات الضرورية للوافدين الذين يرجح ارتفاع أعدادهم في الأيام المقبلة.

وزادت لجنة الأفران في مقاطعة عفرين والشهباء، من إنتاجها من مادة الخبز، بمعدل ألف ربطة خبز يومياً، ليصبح العدد الإجمالي 55 ألف ربطة خبر، بعد أن كانت تنتج 54 ألف ربطة، وذلك لسد احتياجات المهجّرين والوافدين.

وحسب اللجنة، فإن مادة الطحين المتوفرة لديهم، لا تكفي سوى لعدة أيام، في ظل عدم مرور أي شاحنة للطحين والخميرة إلى المقاطعة؛ جراء الحصار الحكومي المفروض عليها.

ووفقاً لها فإن كمية المازوت اللازمة لتشغيل الأفران والتي تبلغ كميتها أكثر من 15 برميل يومياً، شارفت على النفاد، وبنتيجة ذلك توقف فرنان من أصل 7 أفران عن العمل، ليتم الاعتماد على 5 أفران فقط في المقاطعة.

وأكدت اللجنة أنه في حال عدم توفر مادتي المازوت والطحين خلال الأسبوع الجاري، فإن المنطقة ستتجه نحو كارثة إنسانية خاصة مع ازدياد عدد السكان، بعد توافد المتضررين من الزلزال من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المقاطعة.

الجدير بالذكر أن حكومة دمشق، تفرض على مدار خمسة أعوام منصرمة، حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وشددته منذ أكثر من 5 أشهر، تمنع خلالها مرور أي مادة.

(آ ر/ س ر)

ANHA