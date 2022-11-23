​​​​​​​القوات الروسية تخلي قاعدتها قبيل الاستهداف وتعود إليها بعده

استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي نقطة مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية، في تمام الساعة 12:33 ظهر اليوم، وتسبب القصف باستشهاد مقاتل وإصابة 3 آخرين.

وأفاد مصدر عسكري، لوكالتنا بأن القوات الروسية المتمركزة في قاعدتها بحي الحمرة بناحية تل تمر، انسحبت من قاعدتها قبيل استهداف المسيّرة للنقطة المشتركة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية وتمركزت في مداخل المدنية.

وأضاف إن المسيّرة استهدفت المكان مرتين متتاليتين، لتعود بعدها القوات الروسية التمركز في قاعدتها دون أن تبدي أي موقف حيال تلك الهجمات.

(آ م/ م ح)

ANHA