​​​​​​​القوات الخاصة (HAT) تلقي القبض على متزعم لداعش كان يخطط للهجمات والاغتيالات

داهمت القوات الخاصة (HAT)، التابعة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، وبمشاركة التحالف الدولي يوم أمس الاثنين، مكان تواجد أحد المتزعمين العسكريين لداعش في قرية النفايل، في بلدة الهول.

ونشر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، اليوم أنه " من خلال عمليات رصد خلايا التنظيمات الإرهابية وملاحقة تحركاتهم، توصلت قواتنا لأحد القادة الذين ينشطون في تنفيذ عمليات اختطاف لصالح تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في التخطيط لهجمات واغتيالات في منطقة الهول، وبعد جمع الأدلة التي تُثبت تورطه بالأعمال الإرهابية تم إلقاء القبض عليه بمشاركةٍ ودعمٍ من التحالف الدولي".

وبحسب الموقع فقد ضبط بحوزته وثائق ومعدات تقنية وأجهزة خليوية وبندقية صيد عدد 2 وجعب كان يستخدمها أثناء تنقلاته.

وأكدت قوى الأمن الداخلي " أن قواتنا مستمرةٌ في جميع مناطق شمال شرق سوريا بملاحقة التنظيمات الإرهابية والقضاء على أعمالهم الإجرامية ليدوم الأمن والسلام في مناطقنا".

(سـ)