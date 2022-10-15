​​​​​​​المئات من أهالي مقاطعة الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد آريو إلى مثواه الأخير

شيّع أهالي مدينة الحسكة جثمان عضو قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو، الشهيد إبراهيم ميخائيل، الاسم الحركي "آريو" إلى مثواه الأخير، والذي استشهد إثر هجوم جوي لجيش الاحتلال التركي قرب مخيم نوروز شمال شرق ناحية ديرك في 12 تشرين الأول الجاري.

انطلق موكب التشييع من كنيسة "السيدة العذراء" الواقعة في حي الناصرة بمدينة الحسكة، بمشاركة مكونات مدينة الحسكة من الكرد، والعرب، السريان، والآشور، إلى جانب أعضاء المجالس العسكرية والمدنية التابعة للإدارة الذاتية.

بعد وصول جثمان الشهيد إلى مزار الشهداء السريان الآشوريين في مقاطعة الحسكة، قدّم قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو عرضاً عسكرياً.

ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم كلمة، أشار فيها إلى مناقب الشهيد آريو، وقال "إن الشهيد آريو كان مثالاً يحتذى به في العمل ويتمتع بأخلاق حميدة في التعامل مع من حوله، وكان قيادياً لحماية شعبه".

وانتقد برصوم الصمت الدولي حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم في شمال شرق سوريا، مطالباً بفرض حظر جوي على المنطقة، قائلاً "رسالتنا إلى القوى الدولية وخاصة روسيا وأميركا، لا يجوز الكيل بمكيالين ولا يجوز المساواة بين المظلوم والظالم، ولا يجوز المساواة بين من حارب الإرهاب ومن يرعى الإرهاب".

متابعاً "الطائرات التركية تقوم كل يوم باستهداف مواطني شمال وشرق سوريا، لا بد من إبداء موقف جدي وفرض حظر جوي على المنطقة".

ثم ألقى الناطق باسم قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو، آكاد حنّا، كلمة ذكر في مستهلها "تتجلى عظمة الشهادة في كونها الوجود الأسمى الذي يعبّر عن الإنسانية ويتجاوز مفهوم الحياة؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة حرة وكريمة".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء السريان الآشوريين يعقوب داوود، "سلامات قدسية لأرواح الشهداء الذين وهبوا أغلى ما يملكون في سبيل حرية شعبهم".

لتنتهي مراسم التشييع بحمل جثمان الشهيد على الأكتاف من قبل رفاقه، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي الشهداء.

(ن م/ م ح)

ANHA