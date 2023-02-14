​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم رسالة لمفوضية الأمم المتحدة تدعو خلالها لفتح المعابر وإيصال المساعدات

أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء، ببيان إلى الرأي العام، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين والكائن بحي السياحي في مدينة قامشلو.

شارك في البيان أعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة إلى جانب ممثلين من الأحزاب السياسية. وأدلي به من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس.

قدم طلعت يونس، في مستهل حديثه، العزاء لذوي الضحايا الذين فقدوا حياتهم؛ جراء الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، فجر الإثنين المنصرم (6 شباط)، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أشار يونس إلى أن سوريا كانت تعاني قبل الزلزال من أوضاع إنسانية صعبة، وزادت هذه الكارثة من معاناة المواطنين.

وبيّن "الإدارة الذاتية وبمساعدة شعبية باشرت بحملة "معاً من أجل الإنسانية"، لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، كموقف إنساني وأخلاقي لا بد من القيام به، وسخرت جميع إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدات اللازمة إن كانت لوجستية أو محروقات أو أي شي يستطيع تلبية احتياجات المتضررين".

ولفت "منذ اليوم الأول لم تسمح دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وحكومة دمشق بدخول تلك القافلات إلى المناطق المنكوبة على الرغم من حاجة المواطنين لها".

ودعا القوى الدولية والمنظمات العالمية للتحرك بشكل سريع؛ لإزالة العوائق والتحديات التي تواجه إيصال المساعدات، وقال: "على المنظمات العالمية والقوى الدولية القيام بواجبها؛ لفتح المعابر الحدودية وعلى وجه الخصوص معبر تل كوجر الحدودي الذي أغلق بقرار سياسي من مجلس الأمن الدولي"، وعن إغلاق معبر تل كوجر، أضاف: "إغلاقه يخلق أزمة إنسانية في مناطق شمال وشرق سوريا ويؤثر أيضاً على عموم سوريا".

وتابع: " بدورنا قمنا بفتح جميع المعابر والأبواب أمام المساعدات والإغاثات الإنسانية".

ومن ثم سلم الوفد الذي تألف من الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة، همرين علي، والرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد، وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، علي عمر، رسالة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة إلى مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو لتسليمها فيما بعد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

وعن مضمون الرسالة؛ بينت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد، لمراسل وكالتنا، "طالبنا بفتح المعابر، بما فيها معبر تل كوجر؛ لإيصال المساعدات لجميع السوريين دون تسييس".

(ك آ/آ)

ANHA