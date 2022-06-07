قرار تشكيل المبادرة كان ضمن جملة التوصيات التي خرج بها الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا الذي عقد في الـ 15 أيار/ مايو الماضي بمدينة قامشلو.

حيث أوصى الاجتماع بأنه " يجب تكثيف الجهود لبناء وحدة المرأة الكردية في روج آفا. وهذا أيضاً واجبنا جميعاً. ولهذه الغاية سيتم تطوير مبادرة نسائية".

وعليه، أصدرت مبادرة "المرأة تدافع عن كردستان ضد الاحتلال"، بيان إلى جميع النساء والرأي العام، أعلنت فيه عن تأسيس المبادرة، حصلت وكالتنا على نسخة عنه.

البيان أفاد "في بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت الأزمة والفوضى تتعمق، إلّا أنّ هذا الوضع المتأزم يؤثر على كافة مجالات الحياة والعالم. كما أنّ الحروب والصراعات والمذابح والهجرة والمجاعات والمشاكل البيئية ومناهضة الديمقراطية والقمع والاستغلال والاحتلال يؤكد على أنّ النظام العالمي يمر بأزمة حقيقية. هذه الحقيقة رغم معايشتها على النطاق العالمي، إلّا أنّها تؤثر بشكلٍ كبير على منطقة الشرق الأوسط، أو بمعنى آخر أنها تعاش بأسلوب آخر ألّا وهو الحرب العالمية الثالثة في منطقة الشرق الأوسط".

أضاف: "نرى اليوم أن مهد الحضارات المجتمعية أي (منطقة الشرق الأوسط)، أصبحت مسرحاً للصراع على السلطة بين القوى الإقليمية والعالم، وأصحبت كردستان مركز هذه الحروب، ومن نتائج هذه الحروب والصراعات بناء نظام عالمي جديد، لهذا فإن قوى الدولة والقوى الديمقراطية للشعوب تناضل محاولة تحديد طابع النظام الجديد".

أردف البيان بالقول: "يحتل الشعب الكردي، وخاصة النساء الكرديات مكانة بارزة بين القوى الديمقراطية في العالم والمنطقة، اليوم، ومن خلال ثورة روج آفا، ونضال الشعب الكردي الذي لفت انتباه العالم بأسره من أجل إيجاد نظام بديل، لكن في الوقت نفسه تشتد النزاعات والصراعات العالمية والإقليمية على أراضي كردستان"، منوهاً "في الحقيقة تريد الدولة التركية في الذكرى المئوية على تأسيس جمهوريتها إحياء وتطبيق الميثاق الملي عن طريق الاحتلال، وارتكاب المزيد من المجازر لاستكمال مشروع إبادة الشعب الكردي".

وأشار إلى أنه "من خلال هذه الأطماع تهدف الدولة التركية إلى عدم تمتع الشعب الكردي بموقع رسمي وديمقراطي في النظام العالمي الجديد. في هذا السياق، عندما تخوض الدولة التركية حرب الإبادة لا تخوضها فقط داخل حدود دولتها، بل أيضاً تخوضها في روج آفا وجنوب كردستان وتحاول القضاء على جميع المكتسبات التي حققها الشعب الكردي".

كما تحدث البيان عن جرائم الاحتلال التركي بحق النساء، "تستهدف الدولة التركية في حرب الإبادة هذه النساء بشكل خاص، لأن النساء يلعبن دوراً ريادياً في النضال ضد الفاشية والهيمنة لبناء حياة حرة وكريمة، وبهدف القضاء على ريادة وقيادة المرأة تخوض الدولة التركية حرباً خاصة"، مضيفاً "ونتيجة لذلك، يتم اليوم عزل وتعذيب مئات النساء السياسيات والوطنيات والمناضلات في سجون الدولة التركية، ولا تزال الكثير من النساء الإيزيديات أسيرات، وفي الوقت نفسه وفي الأراضي المحتلة من روج آفا لا تزال النساء الكرديات أسيرات لدى الدولة التركية مرتزقتها، من مجزرة باريس إلى مجزرة كوباني يتم استهداف النساء الرياديات".

وتابع "وبهذه الطريقة تكون المرأة الكردية أكثر عرضة لتداعيات سياسة الاحتلال والإبادة، ومن ناحية أخرى لا تتخلى المرأة عن دورها الريادي في مقاومة شعبها، وعلى وجه الخصوص يلعبن دورهن تجاه مسؤوليتهن الوطنية في حماية وجودهن وضمان حرية شعبهن".

مشدداً على أهمية اتحاد النساء، "في هذا الوقت نحن كنساء نعلم أننا بحاجة إلى الاتحاد أكثر من أي وقت مضى، من أجل حماية كردستان من الاحتلال فإنّ اتحاد المرأة يلعبُ دوراً استراتيجياً، عندما تتحد قوة النساء مع بعضها البعض في كافة المواضيع والمجالات يتحتم النصر".

كما شدد على ضرورة وجود حاجة ملحّة لموقف مشترك للمرأة في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها لإنهاء الاحتلال التركي ومنع وقوع هجمات جديدة على المنطقة، في هذا السياق، "واستناداً إلى قرارات الاجتماع الاستشاري للمرأة الكردية في روج آفا والذي انعقد في 15 أيار2022، في مدينة قامشلو، نحن بصفتنا كالنساء الموقعات أدناه، نعلن للرأي عن تأسيس مبادرة المرأة تدافع عن كردستان ضد الاحتلال".

المبادرة أكدت "سنعمل من الآن وصاعداً معاً وبشكل مشترك لتعزيز موقف المرأة وإنهاء الاحتلال التركي ومنع اعتداءاته"، شعارنا "النساء يحمينَ كردستان من الاحتلال"، تحقيقاً لهذه الغاية، نعلن للرأي العام عن تأسيس مبادرتنا، ودعت النساء للانضمام إلى "مبادرتنا من أجل تطوير موقف فعّال ومؤثر، ذوو نتيجة ضد جميع هجمات المحتل والدفاع عن كردستان".

والموقعات على نص البيان هن:

(عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا آسيا عبدالله، رئيسة جمعية زردشت الكردستاني (باشور) أوات حسام الدين طيب، رئاسة مشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة أريا ملا أحمد، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة أرزو تمو، المحامية أينور باشا، الفنانة (أوروبا) بسر شاهين، المحامية بشيرة أسماعيل، عضوة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية جاندا محمد حاول، الإدارية في حزب الخضر الديمقراطي دلال الهاشمي، الرئيسة المشتركة للمؤتمر الإسلام الديمقراطي دلال فهيم خليل، مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية دريا رمضان).

بالإضافة إلى (عضوة مبادرة مساندة روج أفا (باشور) دلسوز زنكنا، ناطقة باسم لجنة علاقات مؤتمر ستار في (أوروبا) دلشا عثمان، أكاديمية في جامعة روج آفا قسم الطب عبير حصاف، لجنة علاقات المرأة في حزب الإتحاد الديمقراطي عريفة بكر، الرئيسة المشتركة لمجلس سورية الديمقراطية أمينة عمر، تنظيم المرأة في الحزب الديمقراطي الكردي السوري أمينة شيخ محمد، الكاتبة أناهيتا سينو، المثقفة أناهيتا شيخي، المحامية عطية يوسف، منظمة حقوق الانسان لإقليم الجزيرة أفين جمعة، حزب السلام الديمقراطي الكردستاني أفين قافور، صحفية وناشطة مدنية أفين يوسف، إدارة مجلس عوائل الشهداء لإقليم الفرات عيشة أفندي، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، معلمة (باشور) فوزية سبز، عضوة مجلس المرأة في شمال شرق سوريا فيروز خليل، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لإقليم الفرات فوزة عبدي، عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، لجنة علاقات مؤتمر ستار في (لبنان) حنان عثمان.

منسقية اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم الجزيرة هدية شمو،إدارة الأساييش حليمة أبو بكر، ممثلة مشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا هيفاء محمد محمود، عضوة مؤتمر ستار في (أوروبا) هيجا إبراهيم، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا جيان حسين، الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم مهمو، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في (مصر) ليلى موسى، ناطقة باسم مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في (أوروبا) مديا عبدي، إدارة جمعية المرأة الحرة الكردستانية (أوروبا) مريم فتاح، رئيسة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا مزكين حسن، الرئيسة المشتركة لحزب التغيير مزكين زيدان، رئيسة شبكة المرأة الديمقراطية نارين متيني، عوائل الشهداء نجاح كلو، إدارية في جمعية شاويشكا للمرأة نجلة تمو، عضوة مؤتمر ستار في (أوروبا) نزاهت نبو، ناشطة حقوقية بنجوين علي، الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو بروين يوسف، الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، لجنة المرأة في حركة التجديد الكردستاني رويدة محمد أمين شيخي، عضوة منسقية حركة حرية المرأة الإيزيدية (شنكال) ريهام هجو، حركة حرية كردستان (باشور) روناك مجيد، ناشطة مدنية (باشور) روشنا جميل جعفر، الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي روكن أحمد، حزب كوران (باشور) سازا عبدالله، الناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي سما بكداش، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في (الولايات المتحدة الأميركية) سينم محمد، ناشطة حقوقية سهام عموكا، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داود، ناشطة مدنية ستير قاسم، مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي في الشهباء، سعاد حسو، وقف المرأة الحرة في سوريا سلطانة خشو، مستشارة قانونية (باشور) سورشت حلبجة، عضوة منسقية تنظيم المرأة الحرة الكردستانية (باشور) شهلة محمد، حزب الكادحين (باشور) شيدا معروف، ناشطة مدنية (باشور) شوخان صالح ميرزا، المحامية خديجة إبراهيم، عضوة منسقية مجلس عشتار(مخمور) غربت ايشلك، الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني (أوروبا) زينب مراد، مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية في الشهباء زينب قمبر، حملة المرأة تدافع عن روج أفا (بريطانيا) نتاليا سزارك، حملة حماية كردستان (ألمانيا) الدكتورة ماجزلد ايكسو).

(ي م)

ANHA