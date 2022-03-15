​​​​​​​الحزب الديمقراطي يستقدم قوات ومدرعات إلى حفتانين

أفادت المعلومات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استقدم المزيد من القوات والمدرعات إلى قرية بانكي في منطقة حفتانين بهدف الانتشار في قرى بانكي وبربلا والمناطق المحيطة، وفق خبر أوردته وكالة أنباء الفرات.

يذكر أن المناطق التي يسعى الحزب الديمقراطي نشر قواته فيها هي المناطق التي تنفذ فيها قوات الكريلا عمليات عسكرية فعالة ضد جيش الاحتلال التركي.

وبحسب الوكالة ذاتها، فإن قوات الحزب الديمقراطي تسعى من خلال استقدام القوات إلى المنطقة سد الطريق أمام قوات الكريلا.

ويأتي هذا التطور الجديد، بعد يومين من لقاء جمع رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني برئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان في مدينة أنطاليا التركية، يوم السبت الفائت.

ولا تزال المنطقة تشهد تحركات مستمرة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ك)