​​​​​​​الدولة الإيرانية تعدم ثلاثة متظاهرين آخرين

أعلنت وزارة العدل الإيرانية عن إعدام 3 أشخاص بتهمة أنهم متورطون في حادثة قتل عناصر الأمن خلال انتفاضة جينا أميني في 19 أيار.

واتضح أن الدولة الإيرانية حكمت على كل من ماجد كاظمي، صالح مير هاشمي وسعيد يعقوبي بالإعدام شنقاً، بذريعة مشاركتهم في مظاهرة أصفهان وبحوزتهم الأسلحة، ومشاركتهم في" محاربة الله".

الأشخاص الثلاثة الذين اعتُقِلوا في تشرين الثاني، تم الحكم عليهم في كانون الثاني، حيث يتهم القضاء الإيراني هؤلاء الأشخاص الثلاثة بقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن الإيرانية.

ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 حول عمليات الإعدام، تحتل إيران المرتبة الثانية بعد الصين، حيث بلغ عدد الإعدامات في إيران 314 في عام 2021، وعام 2022 إلى 576 شخصاً، ويتضح أن حصيلة الإعدام ربما تكون أكثر من العدد المذكور.

(ف)