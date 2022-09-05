​​​​​​​العثور على نساء مكبّلات تعرضن لتعذيب وحشي في القطاع السابع من مخيم الهول – تم التحديث

وقالت مراسلتانا اللتين تتابعان المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" أن قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة عثرت صباح اليوم على 3 نساء مكبّلات وعليهن آثار تعذيب وحشية ضمن مكان خصصته خلايا داعش للتعذيب.

ولم تتضح بعد هوية النساء اللواتي عثر عليهن ولم تعرف المدة التي قضينها في مركز التعذيب.

في اليوم التاسع من المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" حررت قوى الأمن الداخلي فتاة إيزيدية تدعى وفاء علي عباس.

يذكر أن المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" أُطلقت في الـ 25 من آب الفائت.

(ه إ، ج ب/م)

ANHA