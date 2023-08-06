​​​​​​​العثور على جثة امرأة مقتولة- تم التحديث

أفادت مراسلتنا، نقلاً عن مصادر أهلية، بأنه عثر على جثة امرأة مقتولة، صباح اليوم، في الحارة العسكرية بمدينة الحسكة، بعد يومين من عدم تمكن ذويها من التواصل معها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا، فإن المرأة تدعى (هبة محمد خلف)، وتبلغ من العمر (32 عاماً)، وهي متزوجة وأم لطفلين يبلغان من العمر (3 و5 سنوات)، وتنحدر من قرية العدوانية بريف منطقة سري كانيه المحتلة.

وأصدر مكتب مكافحة الجريمة مذكرة بحث بحق الزوج الذي يدعى (حسن الكطاش) والمنحدر من ريف حلب. وباشر المكتب بفتح تحقيق في الجريمة.

(ه إ/ي م)

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