​​​​​​​الاستخبارات التركية تقتل امرأة حامل بعد اختطافها برفقة زوجها في عفرين المحتلة

أفاد مصدر بإقدام الاستخبارات التركية (MIT) على قتل امرأة حامل، إثر التعذيب الشديد في سجن مدرسة "أمير غباري" الخاص بالاستخبارات التركية في مركز مدينة عفرين المحتلة.

وذكر المصدر اسم المرأة وزوجها وهما "نعمت بهجت شيخو (32 عاماً) ـ خليل نعسان (36 عاماً)" من أهالي قرية قوبة التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن المواطنة (نعمت شيخو) تعرضت برفقة زوجها للتعذيب الشديد والتحقيق لمدة 6 ساعات متواصلة على يد الاستخبارات.

وأكد المصدر أن الاستخبارات التركية هددت ذوي المواطنة المقتولة بالاختطاف، إذا أفصحوا عن أسباب قتلها داخل السجن، وطالبتهم بالادعاء أنها ماتت نتيجة مشاكل صحية في فترة الحمل في شهرها السادس.

ولا يزال مصير الزوج مجهولاً.

(ف إ/م)

ANHA