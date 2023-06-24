بوتين عن متزعم فاغنر: خان وتمرّد وعقابه سيكون قاسياً

في أول تعليق له على التمرّد المسلح الذي أعلنه متزعم فاغنر، يفغيني بريغوجين، ليل أمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد على أي تمرّد سيكون صارماً وحاسماً وقاسياً.

كما اعتبر في كلمة متلفزة بُثت اليوم، على القنوات الرسمية في البلاد، أن تلك التصرفات تشكل طعنة في الظهر، مضيفاً أنه تم جر عناصر فاغنر إلى تمرّد مسلح.

وبنبرة حاسمة، شدد الرئيس الروسي على أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن. وقال: "ردودنا على هذه التهديدات ستكون صارمة وقاسية على الذين خانوا".

إلى ذلك، أكد أن الجيش سيدافع عن الدولة والمواطنين ضد جميع التهديدات بما فيها "الخونة في الداخل"، وفق وصفه، في إشارة إلى بريغوجين.

وفي السياق، قال مصدر أمني روسي لـ "رويترز"، السبت، إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج (Voronezh) على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

وأكد متزعم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار، وفقاً لفرانس برس.

هذا، قد دعا متزعم مجموعة "فاغنر" الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته موسكو مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرّد مسلّح".

(م ش)