انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من "المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات" في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، في تونس العاصمة التي أكدت فيها المشاركات أن هدفه توحيد صوت النساء وجمع قضاياهن على طاولة واحدة.

والمؤتمر مقرر أن يستمر لسبعة أيام، يطرح كل مشاكل ومشاغل النساء العاملات والكادحات في مختلف القطاعات والمجالات وذلك حسب ما أكدته أميرة دلش عضوة لجنة التحضير للمؤتمر في تصريح لموقع موزاييك.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلات عن مناطق شمال شرق سوريا، وهن كل من (عضوة لجنة العلاقات والاتفاقيات الديمقراطية لمؤتمر ستار، منال محمد، عضوة أكاديمية جنولوجي، روهلات عارف ناصر، عضوة مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال شرق سوريا (CDC)، لولاف شيخو، عضوة منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا والممثلة عن المكون السرياني، جورجيت برصوم، والناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، سما بكداش).

وانطلقت أعمال المؤتمر بمسيرة يوم الأحد من الأسبوع الجاري، من ساحة "14جانفي" بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه مدينة الثقافة التي تحتضن الافتتاح الرسمي للمؤتمر، ثم تتواصل الأعمال والورشات في المركب الثقافي محمود المسعدي بشارع الحبيب ثامر بالعاصمة تونس.

نساء روج آفا وعشر سنوات من النضال

عن مشاركتها للمؤتمر قالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، سما بكداش، في حديثها لوكالة أنباء المرأة (NUJINHA): "مشاركتنا كوفد في هذا المؤتمر جاءت لتوحيد جهود كافة النساء اللواتي تناضلن في كافة الساحات".

موضحة "في روج آفا بشمال وشرق سوريا أطلقنا ثورة نسائية فريدة، وما زال هناك طريق طويل من النضال لنخوضه، إن تجربة نساء روج آفا بعد عشر سنوات من النضال وتحقيق العديد من المكتسبات فريدة"، ووصفت بالتجربة الناجحة وتعمل العديد من النساء للسير على خطاهن والاقتداء بهن.

أما رئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي قالت: "هناك وفد نسائي من كافة مكونات شمال وشرق سوريا، قد شارك في المؤتمر الثالث للنساء القاعديات، بالإضافة إلى مشاركة وفد نسائي من جنوب كردستان، نشارك في هذا المؤتمر العالمي لأهميته في تسليط الضوء على الثورة النسائية في أجزاء كردستان الأربعة".

وأوضحت بشرى علي "ثورة المرأة في روج آفا فريدة من نوعها من حيث الإنجازات والمكتسبات التي حققتها في كافة المجالات"، مؤكدةً على "ضرورة التركيز على العديد من النقاط وتسليط الضوء عليها لكي يتم الاستفادة من هذه الثورة سواء في التنظيمات الخاصة بالمرأة أو مضمون الثورة النسائية وكيفية خوض مسارها أو حتى على صعيد نظام الرئاسة المشتركة التي تعدت الكوتا النسائية التي اعتمدتها العديد من الدول ووصلت إلى مبدأ المناصفة بين الجنسين في كافة المستويات".

الإيزيديات يشاركن قصص نضالهن ضد داعش في المؤتمر

عضوة منسقية حركة حرية المرأة الإيزيدية، رهام حجو، ومديرة شبكة دعم المرأة الإيزيدية، فريدة شنكالي، شاركتا في المؤتمر، مؤكدتان أنهما ستعرفان نساء العالم على حقيقة شنكال، والمرأة الإيزيدية، ونضالها ضد مرتزقة داعش.

وبينت رهام حجو "نسعى لتعريف العالم وجميع المشاركات على حقيقة شنكال، وحقيقة النساء الإيزيديات والنضال الذي تخضنه بعد داعش، والأزمات التي يعاني منها العراق، أولئك الذين يروننا اليوم بزينا الشعبي يرغبن بالتعرف علينا. النساء الإيزيديات تعرضن للإساءة والظلم والاضطهاد أكثر من جميع نساء العالم، لذلك من حقنا أن نطالب بحقوقنا".

بدورها، قالت فريدة شنكالي، إن عقد مثل هذا المؤتمر هو خطوة مهمة لجميع النساء "جئنا لنشرح نضال ومقاومة النساء الإيزيديات لنساء العالم، سوف نتحدث عن معاناتنا، ولكن بالدرجة الأولى، سوف نتحدث عن نضال ومقاومة النساء الإيزيديات، بصفتنا نساء من شنكال فإن هذا المؤتمر مهم جداً بالنسبة لنا".

هذا ولايزال أعمال المؤتمر مستمراً في يومه الخامس، وتم اختيار شجرة الزيتون شعار له، نظراً لرمزيتها في تونس مع الإشارة إلى أن الدورتين السابقتين عقدتا في كل من فنزويلا والنيبال سنتي 2011 و2016.

(د ع)

ANHA