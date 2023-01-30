بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تعلق مشاريعها الخدمية

لا يزال الحصار المفروض منذ مطلع شهر آب من العام الفائت على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يلقي بظلاله السلبية على مرافق الحياة؛ لتشل الحركة الخدمية في الحيّين.

وبهدف الاستمرار في جمع النفايات ونقلها إلى أمكان مخصصة لها، حوّلت بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية مخزونها من مادة مازوت التي كانت مخصصة لتنفيذ المشاريع العامة إلى أعمال نقل النفايات؛ بهدف الحفاظ على نظافة الحيّين ومنع تراكم القمامة والتي تؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة.

ويعمل عدد قليل من آليات نقل النفايات، فيما تضطر بلدية الشعب استكمال عملها عن طريق عمال البلدية يدوياً.

وفي هذا الصدد، قالت الإدارية في بلدية الشعب بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، فاطمة حيدر، أن "المخزون الاحتياطي في الحيّين لا يكفي لتنفيذ جميع الأعمال الخدمية"، مبينةً أنه "اقتصرت أعمالنا لتنفيذ المشاريع الهامة واستمرارية أعمال الآليات؛ لجمع النفايات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها".

وتحتاج أعمال البلدية إلى ما يقارب 9590 لتر من مادة المازوت، 1297 لتر من البنزين كمردود شهري، حسب فاطمة حيدر، فيما تؤكد أن "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق؛ لا تسمح بدخول مخصصاتهم من المحروقات إلى الحيّين.

(ج س)

ANHA