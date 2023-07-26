بلديات الشعب تقدّم تقاريرها للأهالي

يتألف نظام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 7 إدارات ذاتية ومدنية، وتحتل بلديات الشعب فيها مكانة مهمة، فيما يتعلق بتقديم الخدمات للأهالي، لذلك تعتبر البلديات من أكثر المؤسسات التي تُعنى بشؤون الناس، ويتم التواصل معها ومتابعة أعمالها ونشاطاتها.

البلديات هي مؤسسات على تواصل مباشر مع الأهالي، وقد تم تأسيسها وتنظيمها بناء على هذه الخاصية، وتضم مجالس بلديات الشعب ممثلين عن الكومين والمؤسسات المدنية الأخرى الموجودة في المدن والبلدات. وتُتخذ القرارات بمشاركة وموافقة هذه المجالس. كما أن الرئيسين المشتركين للبلدية هما في الوقت نفسه عضوان في المجلس العام للبلدات والمدن.

توجد في مناطق الإدارة الذاتية 132 بلدية، في مختلف المدن والبلدات، منها 57 بلدية في إقليم الجزيرة. وكأحد أعمدة العمل التنظيمي فإن هذه البلديات تعقد اجتماعاً مع الأهالي بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر، تناقش خلاله أعمالها ونقل نشاطاتها لهم، والاستماع إلى الانتقادات والآراء والمقترحات، وتجميع النتائج من أجل وضع خطة عمل مستقبلية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، انعقاد سلسلة اجتماعات دورية خاصة بعام 2023 بين البلديات والأهالي، وتستمر الاجتماعات في مقاطعتي قامشلو والحسكة في إقليم الجزيرة، وكذلك في مدن ومناطق إقليم الفرات والشهباء ومنبج والرقة ودير الزور.

الأهالي الذين يشاركون في هذه الاجتماعات يوجّهون انتقادات بنّاءة إلى البلدية، كما يطرحون آراءهم ومقترحات بما يضمن حسن سير أعمال البلدية.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من إداريي البلديات، فإنهم يأخذون مقترحات الأهالي بعين الاعتبار، أثناء وضع خطة العمل المستقبلية للبلدية.

(ك)

ANHA