بالصور والفيديو.. هدم أولى الأبنية المتضررة جراء الزلزال في الشيخ مقصود

تسبّب الزلزال المدمر الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عديدة من سوريا بخسائر جسيمة على المستويين البشري والمادي نتيجة فقدان عشرات الآلاف لحياتهم وانهيار آلاف المباني في البلدين.

في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الذين كانا أحد الأماكن المتضررة من الزلزال، فقد تسبب الزلزال بانهيار 5 مباني و 12 مبنى آخر بحاجة للإزالة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، إلى جانب تضرر 400 آخرين، وذلك بحسب تقرير المكتب الفني التابع لبلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق النداءات المتكررة بضرورة السماح بإمرار الآليات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإزالة المباني المتضررة حفاظاً على السلامة العامة، سمحت حكومة دمشق صباح اليوم بمرور أولى الآليات لهدم أحد الأبنية التي تهدد السلامة العامة، بحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

المبنى الذي تم هدمه يقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وبالتحديد في طلعة حاجز العوارض.

بحسب الإداريين في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية فإن إمرار هذه الآلية الوحيدة وهي عبارة عن جرافة مزنجرة ضخمة سيسمح لهم بهدم باقي الأبنية المتضررة في الأيام القادمة والبالغ عددها 12 مبنى وضع عليه شارة الإخلاء، لتأمين السلامة العامة.

تجدر الإشارة أن الحواجز التابعة لحكومة دمشق والمنتشرة حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية تفرض حصاراً خانقاً على أهالي الحيين منذ 6 أشهر تمنع خلاله مرور المحروقات والأدوية وحليب الأطفال والطحين والآليات الثقيلة إليهما.

(م ع/ س ر)

ANHA