أوليغي نغيما يؤدي اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً بالغابون

أدى بريس أوليغي نغيما الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس لـ "مرحلة الانتقالية" في الغابون التي لم تحدد مدتها، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وكان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نغيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل.

واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة في 30 آب، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكماً غير مسؤول".

ويأتي الاستيلاء على السلطة في الغابون بعد انقلابات في غينيا وتشاد والنيجر، فضلاً عن انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، الأمر الذي يثير قلق قوى دولية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة.

(د ع)