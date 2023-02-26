وقال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، إن الهجوم الأوكراني المضاد القادم في الربيع والذي يجري التخطيط له؛ يهدف إلى "دق إسفين في الجبهة الروسية في الجنوب بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لروسيا".

كما رجح أن بلاده ستكون جاهزة لهذا الهجوم، إلا أنه أوضح أن اللحظة المحددة لانطلاقه ستعتمد على عدة عوامل، في مقدمتها توريد الأسلحة الغربية.

إلى ذلك، لم يستبعد ضرب مستودعات الأسلحة في روسيا، لا سيما في بيلغورود الروسية، مشدداً على أن الهجمات الروسية على بلاده غالباً ما تنطلق من تلك المنطقة.

كذلك أكد أن الهدف النهائي للهجوم المضاد "تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، على حد تعبيره.

وختم مشدداً على أن القوات الأوكرانية "لن تتوقف إلا عندما تعيد البلاد إلى حدود عام 1991".

أتى ذلك، فيما جدد قائد القوات الجوية الجنرال، ميكولا أوليشوك، مطالباته للغرب بمزيد من الأسلحة المتطورة، لا سيما الدفاعات الجوية المضادة للطائرات والمقاتلات من أجل صد الضربات الروسية، ووقف الهجوم الروسي المتوقع قريباً.

وقال: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الحديثة التي ستساعد على استعادة السيطرة بسرعة على الأجواء" في إشارة إلى الطائرات المقاتلة.

من جانب آخر، جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتهامه الغرب بالسعي لتصفية روسيا، وأضاف إن الدول الغربية تريد تقسيم بلاده إلى أجزاء صغيرة يسهل السيطرة عليها.

إلى ذلك اتهم حلف شمال الأطلسي بالمشاركة غير المباشرة في الجرائم الأوكرانية، وفق تعبيره، وقال في حديث نقلته وكالة "تاس" الأحد: "الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

واعتبر أن "ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية للناتو لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا".

وقال: "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيدنا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".

كما دعا إلى ضرورة إخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة.

أتت هذه التصريحات بعد أيام من تشديد بوتين على ضرورة أن تستعد بلاده لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر.

وأكد أن موسكو ستبدأ في حال أجرت الولايات المتحدة اختبارات نووية، منوها إلى أنه "يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الاستراتيجي العالمي".

(د ع)