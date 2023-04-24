استشهاد طفلتين وإصابة 3 أطفال من أسرة واحدة في قصف للاحتلال التركي

تعرضت قرية عين العبد في ريف ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، وفي الساعة 18.00، لقصف مكثف، نفذه الاحتلال التركي بالقذائف.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فأن قصف الاحتلال التركي تسبب في استشهاد طفلتين شقيقتين وإصابة شقيقين وشقيقة لهم بجروح مختلفة نقلوا على أثرها لمشفى الشهيدة ليكرين في تل تمر .

وكالتنا حصلت على أسم الطفلتين الشهيدين والمصابين الثلاث .

والشهيدتين هما " مريم خضر عويس (10 أعوام)، واعتدال عويس (9 أعوام).

والأطفال المصابون هم "عبد العزيز وضياء وزهرة خضر عويس"، ويتقلون العلاج في مشفى الشهيدة ليكرين.

(سـ)