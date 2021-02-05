انتقامًا للشهيدتين سعدة وهند.. القوات العسكرية تطلق حملة واسعة ضد داعش

ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان نشر، اليوم، عن انطلاق الحملة يوم أمس، لتشمل دير الزور وصولًا إلى الحدود العراقية السورية.

وجاء في نص البيان " انتقامًا للامرأتين المناضلتين، أطلقت حملة واسعة النطاق ضد داعش".

إلى الإعلام والرأي العام:

"بسبب ازدياد نشاط وهجمات داعش في دير الزور، أطلقنا في الرابع من شباط وبمشاركة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، هذه الحملة، في صحراء دير الزور وصولًا إلى الحدود العراقية السورية.

في الـ 24 الساعة الأولى من الحملة، تمت مداهمة عشرات النقاط التابعة للمرتزقة، وتم توقيف العشرات والاستيلاء كميات كبيرة من الذخيرة، والحملة لا تزال مستمرة، وفي الأيام المقبلة سيتم مشاركة نتائج الحملة مع الرأي العام".

ويذكر أن الإداريتين في بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة في شمال وشرق سوريا، سعدة الهرماس وهند الخضير، تعرضتا للاغتيال، وتبنى مرتزقة داعش الهجوم على الشهيدتين قبل نحو أسبوعين.

(م)

ANHA