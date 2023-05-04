انطلاق مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى بعد تعليقه 5 أعوام

يأتي المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى عام 2017 بمدينة قامشلو بمشاركة 38 فرقة من روج آفا وشمال وشرق سوريا وشنكال، استذكاراً للشهيدة مزكين (غربت آيدن)، وكل شهداء وشهيدات حركة الثقافة والفن في كوردستان.

وتنحدر الفنانة مزكين التي كان لصوتها تأثيراً كبيراً على شعب كردستان ودوراً كبيراً في تطوير الفن الثوري، من قرية "بلايدر" التابعة لمدينة باتمان بباكور كردستان من مواليد عام 1962؛ وانضمت إلى صفوف حركة حرية كردستان بعد تعرفها على القيادي معصوم قورقماز "عكيد" في الثمانينات، وارتقت شهيدة في 11 أيار 1992 خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال التركي.

يهدف المهرجان إلى دعم الفنانين والفنانات فنياً ومعنوياً، وتقوية الترابط بين الفرق الموسيقية والغنائية، بحسب الرئيسة المشتركة لحركة ميزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، سمية محمد.

تعليق فعاليات المهرجان

لمدة خمسة أعوام على التوالي، علقت اللجنة التحضيرية لمهرجان أوركيش الثاني للموسيقى وغناء الشعوب، ففي عامي 2018 و2019 ألغي المهرجان نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على عفرين وسري كانيه وكري سبي، وفي عامي 2020 و2021 ألغي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في المنطقة.

أما عام 2022، فقد علّقت فعالياته نتيجة انشغال اللجنة التحضيرية بالأمور التنظيمية للحركة، كالعمل على إعداد عدة أعمال فنية وثقافية، منها تصوير حلقات مسلسل "Evina Kurd " (العشق الكردي).

شروط المهرجان

ومنذ بداية عام 2023، بدأت اللجنة بالاستعداد لإطلاق الدورة الثانية للمهرجان، حيث حددت فترة بين 15 كانون الثاني ولغاية 20 شباط، لإرسال الفرق لكلمات الأغاني المشاركة.

بينما حددت عدة شروط للمشاركة، منها (ألا يقل عدد أفراد كل فرقة مشاركة عن 5 أفراد أو لا يزيد عن 12 فرداً ويشمل العدد العازفين أيضاً، ويمكن لشخص أو عدة أشخاص أداء أغاني منفردة، على أن يكون الأداء باسم الفرقة وليس باسم الأشخاص، وأن يكون لكل فرقة اسم خاص).

يحق لكل فرقة المشاركة في الأداء على المسرح لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة، ويشترط على كل فرقة أن تكون قد أعدت أغنية جديدة واحدة على الأقل، وأغنية واحدة تراثية بتوزيع موسيقى جديد، بينما يفضل أن تختار كل فرقة أغنية من تراث منطقتها ومدينتها، ويفضل ألا تكون أغنية متداولة بكثرة.

بينما يحق للفرق المشاركة أداء أغنيتين جديدتين في حال لم تتجاوز مدة الدقيقتين المخصصة لها، وأن تشارك كل الفرق بالزي الشعبي الخاص بها.

ويحق أيضاً لجميع الفرق الفنية سواء من شمال وشرق سوريا وحتى من كردستان وجميع الدول (إذ أمكن) وبجميع اللغات المشاركة في مهرجان أوركيش.

مشاركة فنانين من الخارج

وبيّنت سمية محمد أنه من المقرر مشاركة عدد من فنانين من لبنان، وأيضاً فنانين من روج آفا وباكور كردستان (شمال كردستان) القاطنين في أوروبا.

وكشفت سمية محمد عن استلامهم طلبات مشاركة من قبل 30 فرقة على مستوى شمال وشرق سوريا، منها 6 فرق خاصة بالمرأة تابعة لحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، حتى الآن، وأوضحت: "سيتم تقييم كل الأغاني قبل مشاركتهم في المهرجان من قبل لجنة التقييم ".

وفي الختام سيتم اختيار 12 أغنية لتسجيلها وإصدارها على شكل ألبوم باسم "أوركيش" من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان المزمع استمراره لمدة 7 أيام متتالية.

في حين ستتم عمليات التحكيم من قبل لجنة التقييم وفق أربعة عناصر، وهي "المستوى الأدبي للأغنية، ولحن الأغنية، وتوزيع موسيقى الأغنية والأداء على المسرح".

(آ)

ANHA