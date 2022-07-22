انطلاق فعاليات الملتقى الأول لثورة المرأة على مستوى الشرق الأوسط في قامشلو

ونُظم الملتقى الأول لثورة المرأة، المقام في قاعة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، من قبل 7 مؤسسات وتنظيمات واتحادات ومجالس وحركات المرأة في شمال وشرق سوريا، وهي كل من (مؤتمر ستار، ومجلس المرأة السورية، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وأكاديمية الجنولوجيا، واتحاد المرأة السريانية، وتجمّع نساء زنوبيا، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

ويهدف الملتقى إلى بناء علاقة ارتباط بين النساء على مستوى الشرق الأوسط، ومناقشة الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة على كافة الصعد، خلال ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

ويشارك فيه شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وحقوقية وقيادية، من بينها الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد، وعضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، والرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا هيفي مصطفى، والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله، والناشطة روجدا دندارة من البرازيل، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات نسائية على مستوى الشرق الأوسط عبر تطبيق الزووم.

هذا وسيستمر الملتقى يومين متتالين (22 و23 من شهر تموز الجاري)، ويتضمن برنامجه، إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد، وقراءة برقيات التهنئة، وعرض سنفزيون، إلى جانب إلقاء كلمة من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.

ويتناول برنامج اليوم الأول، جلستين، الأولى تتناول تقييم ثورة المرأة خلال عشرة سنوات، ويضم أربعة محاور "تقييم وضع المرأة ومستوى تنظيمها وعلمها قبل الثورة، وكيفية تنظيم النساء لأنفسهن وكيف أخذن مكانة ضمن الثورة، وأهم إنجازات ومكتسبات المرأة خلال عشر سنوات، وانضمام النساء الأمميات إلى الثورة".

أما الثانية المعنونة "بنضال المرأة لحماية الثورة، ما هي الهجمات التي تستهدف مكتسبات وإنجازات الثورة"، فتتضمن ثلاثة محاور (دور وحدات حماية المرأة في حماية الثورة وتطورها، واقع المرأة في المناطق المحتلة ومقاومتها، ما هو الهجوم الإيديولوجي الذي يستهدف ثورة المرأة).

ومن المقرر، في اليوم الثاني من الملتقى، تنظيم ورشات عمل عن "ريادة المرأة في التغيير والتحول المجتمعي"، و "نضال المرأة على الساحة السياسية والحقوقية"، و "ماذا نحتاج لتطوير وحماية وتطبيق حقوق المرأة"، و "تطوير اقتصاد المرأة في مواجهة سياسة الترويض على الفقر"، والكشف عن نتائجها عقب الانتهاء منها.

والبدء بالجلسة الثالثة المعنونة بـ "من شمال وشرق سوريا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما هو تأثير الثورة على مسيرة نضالات المرأة"، أما الجلسة الرابعة والأخيرة فسيتم فيها مناقشة نتائج الملتقى لرسم التوجيهات المستقبلية.

من المقرر أن يخرج الملتقى الأول لثورة المرأة، ببيان ختامي يتضمن عدة توصيات تخص ثورة المرأة.

(كروب/ي م)

ANHA