انطلاق الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا

انطلق قبل قليل، الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا تحت شعار "لتوحيد مواقف النساء الكرديات ضد الاحتلال"، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو.

يشارك في الاجتماع التشاوري ممثلات عن الأحزاب السياسية، ومجلس سوريا الديمقراطية، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوى الأمن الداخلي - المرأة، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ومجلس عوائل الشهداء، واتحاد الإعلام الحر، ومجلس تل أبيض/ كري سبي، ولجنة مهجري سري كانيه، ورابطة عفرين الاجتماعية، اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، وعدد من الضيوف من إقليم الفرات، ومقاطعة الشهباء، والرقة.

كما تحضر الاجتماع الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV - DEM) روكن أحمد، وعضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف.

فيما ينضم من الخارج عبر تطبيق الزووم، الناطقة باسم العلاقات لحركة حرية النساء الإيزيديات شنكال، سوهام شنكالي، والرئيسة المشتركة للمؤتمر القومي الكردستاني، زينب مراد،,وباسم شقيقة جمعية القضاء الكردستاني، قمرة برزنجي في المحور الأول.

بينما من المقرر انضمام كل من عضوة الإدارة في حركة حرية المجتمع الكردستاني من باشور، روناك مجيد، وعضوة حركة كوران (التغيير) في باشور، سازا عبد الله، والرئيسة المشتركة لكونفداراسيون المجتمعات الكردستانية في ألمانيا، زينب زمرّد، والناشطة المدنية وعضوة مبادرة المساندة من أجل روج آفا في باشور، دلسوز زنكين في المحور الثاني.

هذا ومن المقرر إلقاء كلمة ترحيبية من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، تليه مناقشة محورين أساسيين هما: التطورات السياسية في كردستان ورأي المرأة حيالها، وموقف المرأة من الاحتلال، ليختتم الاجتماع بجملة من المخرجات.

(كروب/ي م)

ANHA