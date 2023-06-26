انهيار مبنى من 13 طابقاً في مصر

أنهار مبنى مكون من 13 طابقاً في شارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزه أول، في منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فإن عدداً كبيراً من قاطني المبنى موجودين أسفل الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم المبنى، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا في سوبر ماركت أسفل المبنى، إلى جانب تحطم عدد من السيارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً بانهيار مبنى في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

ولم تفصح الجهات المصرية الرسمية عن الخسائر، في وقت تواصل رفع الأنقاض، وإنقاذ قاطني المبنى.

(د ع)