انفجار في مدينة منبج وقع قبل قليل انفجار في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، دون أن يتضح نوعه. خبر 16 تموز 2023, الأحد - 12:48 2023-07-16T12:48:00 كوباني أفاد مراسلنا في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، عن وقوع انفجار جنوبي المدينة، دون أن يتسنى له معرفة تفاصيل أوفى. (أم) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال التركي تختطف 4 مواطنين وتفرض إتاوات في عفرين المحتلة اختطف مرتزقة الاحتلال التركي، 4 مواطنين في عفرين ا�... أهالي مقاطعة كوباني يشيّعون جثمان الشهيد علي الحجي شيّع أهالي مقاطعة كوباني جثمان المقاتل في قوات الد... أول رئيس حكومة عراقي يصل دمشق اليوم منذ الأزمة يصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دمشق ا...