انفجار في مدينة منبج

وقع قبل قليل انفجار في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، دون أن يتضح نوعه.
خبر 2023-07-16T12:48:00 كوباني

أفاد مراسلنا في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، عن وقوع انفجار جنوبي المدينة، دون أن يتسنى له معرفة تفاصيل أوفى.

(أم)

ANHA


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